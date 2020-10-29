На Ставрополье озеро Тамбукан планируют спасать с восстановления метеостанции

Вода в озере не просто соленая, а рассол (рапа). В ней присутствует поваренная соль, но преобладают сульфаты натрия и магния (глауберова соль)

На днях на Ставрополье обсуждали экологические проблемы и вопросы сохранения озера Тамбукан. Напомним, это – уникальный водоем, в котором добывается лечебная грязь для здравниц Кавказских Минеральных Вод и еще 20 регионов России.

Повышение уровня воды и опреснение озера фиксируются последние 40 лет. Это – основная проблема, которая оказывает негативное влияние на свойства лечебной иловой грязи, снижая ее минерализацию. Об этом сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.

Специалисты одного из крупнейших в стране центров по научно-техническому сопровождению на всех этапах жизненного цикла гидроэнергетических объектов предложили комплекс мер по стабилизации ситуаций, связанных с необходимостью долговременного мониторинга уровня грунтовых вод и испарений с поверхности озера.

Кроме того, ученые считают, что очень важно понимать метеорологические и гидрологические процессы для прогнозирования ситуации. Для этого на территории Тамбукана необходимо восстановить метеостанцию.

Депутаты собрали достаточно информации о состоянии озера и изучили предложения специалистов. Сейчас они передать рекомендации главе региона и органам исполнительной власти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вода в озере не просто соленая, а рассол (рапа). В ней присутствует поваренная соль, но преобладают сульфаты натрия и магния (глауберова соль).

А еще кальций, магний, цинк, селен, серебро, стронций, марганец, медь, - чуть ли не вся таблица Менделеева. Как и вода, грязь на дне соленая. С ее помощью лечат 238 заболеваний. Механизм воздействия тамбуканской грязи на организм можно назвать рефлекторным.

Под воздействием местного раздражения от применения грязи в центральной нервной системе формируются импульсы, которые «посылаются» туда, где организм дал сбой. То есть организм вылечивает себя сам, и помогает ему в этом тамбуканская грязь.