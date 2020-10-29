В Ставрополе инфекционная больница выполняет в сутки до 80 исследований легких на КТ

Исследование на компьютерном томографе помогает диагностировать внебольничную пневмонию и степень поражения легких.

В условиях пандемии это оборудование крайне необходимо больницам, оказывающим помощь пациентам с тяжелой формой коронавируса и внебольничной пневмонии.

Краевая специализированная клиническая инфекционная больница получила новое диагностическое оборудование в августе.

По словам главного врача краевой инфекционной больницы Натальи Яценко, точный диагноз по поражению легких выставляется в течение часа.

В сутки принимают 70-80 человек. Это пациенты скорой помощи, нуждающиеся в госпитализации. Они предварительно обследуются для уточнения причины дыхательной недостаточности, которая может быть вызвана поражением легких или другой патологией.

Обследуются также пациенты самой инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- КТ рекомендовано делать тем людям, у которых есть клинические проявления заболевания. Самостоятельно назначать это исследование самому себе не стоит, прежде всего, потому, что нужно учитывать степень риска для пациента от лучевой нагрузки, - Яценко.