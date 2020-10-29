Дума Ставрополья продлила налоговые каникулы для бизнеса

Геннадий Ягубов. Фото: Краевая Дума

На Ставрополье продлили налоговые каникулы для местных предпринимателей. Законопроект приняли на очередном заседании Краевой Думы, сообщает информационно-аналитическое управление законодательного органа.

Согласно проекту, бизнесу предоставляют налоговую ставку в ноль процентов до 1 января 2024 года. Предложением может воспользоваться начинающий предприниматель, который зарегистрирует компанию в течение двух лет - с 2021 до 2023 года. Нулевая налоговая ставка распространяется на производственную, социальную, научную деятельность, а также на оказание бытовых услуг населению.

Законопроект внесли губернатор Владимир Владимиров и Правительство края. Ранее мера уже действовала, но должна была закончиться в январе 2021 года. Инициативу решили продлить из-за непростой экономической ситуации, связанной с коронавирусом.

- Применение налоговой ставки в размере 0 процентов краевым законодательством устанавливается на Ставрополье с 2015 года. Все это время «налоговые каникулы» оставались востребованной и актуальной мерой поддержки для региональных предпринимателей. Убежден, что и сегодня это решение поможет многим начинающим предпринимателям в становлении собственного дела, - прокомментировал принятие закона спикер регионального парламента Геннадий Ягубов.