Самозанятые Ставрополья смогут воспользоваться господдержкой

Валерий Назаренко. Фото: Краевая Дума

Дума Ставрополья приняла поправки в закон "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства". Теперь государственная поддержка, которую оказывают малому и среднему бизнесу, распространяется и на самозанятых. Об этом сообщает информационно-аналитического управления парламента.

Правом могут воспользоваться, пока в России действует эксперимент по уплате налога на профессиональный доход. То есть, до 31 декабря 2028 года.

Самозанятые смогут просить финансовую помощь и претендовать на имущественную поддержку, в числе которой льготные ставки на арендную плату и покупку арендуемого на длительный срок помещения. Кроме того, самозанятые теперь рассчитывают на консультационную, информационную поддержку, а также поддержку в сфере образования и ремесленничества.

- Возможность получения мер господдержки для этой категории - значимый шаг. Новые нормы должны помочь самозанятым гражданам выйти на качественно новый уровень организации своего бизнеса, - прокомментировал поправки председатель комитета по экономическому развитию Думы Ставропольского края Валерий Назаренко.