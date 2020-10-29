В Ставрополе выяснили источник неприятного запаха

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Министерство природных ресурсов Ставрополья установило причину неприятного запаха. Инспекторы выяснили в ходе мониторинга, что загорелся полигон отходов ООО "Полигон Яр". Об этом следует из данных ведомства.

На место вызвали наряд пожарных. Возгорание загасили.

- Лабораторией ГБУ СК "Старопольский центр государственного экологического мониторинга" осуществлен замер состояния атмосферного воздуха. Все материалы переданы коллегам в федеральную службу Росприроднадзора, - сказано в материале Минприроды Ставрополья.