В Ессентуках выбрали нового мэра города

Депутаты городской думы выбрали нового мэра Ессентуков. Единогласным решением выиграл действующий глава города Александр Некристов, передает пресс-служба администрации.

У парламентариев было три кандидата. Это начальник управления ЖКХ Ессентуков Андрей Чижик, директор школы олимпийского резерва Константин Соколик и градоначальник Александр Некристов.

Конкурсная комиссия провела с кандидатами очные собеседование. А после четырех часов депутаты городской думы выбрали главу. Все проголосовали за Некристова.