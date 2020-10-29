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В Ессентуках выбрали нового мэра города

Александр Некристов пошел на второй срок
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Депутаты городской думы выбрали нового мэра Ессентуков. Единогласным решением выиграл действующий глава города Александр Некристов, передает пресс-служба администрации.

У парламентариев было три кандидата. Это начальник управления ЖКХ Ессентуков Андрей Чижик, директор школы олимпийского резерва Константин Соколик и градоначальник Александр Некристов.

Конкурсная комиссия провела с кандидатами очные собеседование. А после четырех часов депутаты городской думы выбрали главу. Все проголосовали за Некристова.