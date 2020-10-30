В Ставрополе бизнесмену почти в два раза увеличили тюремный срок

Злоумышленника приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда изменила приговор Ленинского районного суда, вынесенный в сентябре 2020 года, в отношении бизнесмена.

Так, мужчина был признан виновным по статье: «Дача взятки». Его осудили на 4 года и 6 месяцев.

По данным следствия, владелец двух коммерческих организаций предложил правоохранителю 19 миллионов 985 тысяч рублей за прекращение проверок в этих фирмах, а также за общее покровительство.

В июне 2019 года во время передачи крупной взятки его задержали оперативники.

Не согласившись с мягкостью наказания за это преступление, гособвинитель внес соответствующее апелляционное представление.

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда приговор районного суда изменила, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры края.

Злоумышленника приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима.