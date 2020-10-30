На Ставрополье студентов из-за коронавируса отправили на дистанционное обучение

На Ставрополье студентов высших учебных заведений и средних учебных заведений отправили на две недели на дистанционное обучение.

Постановление о внесении изменений в комплекс ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавируса подписал губернатор края.

Документ устанавливает двухнедельные каникулы для школьников, а также корректирует работу учреждений дополнительного, высшего и средне-специального образования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за коронавирусной инфекции школьникам Ставрополья продлили осенние каникулы.

Ученики уйдут отдыхать с 1 по 15 ноября. Причем, это касается как муниципальных, так и частных школ.

Учреждения дополнительного образования, вузы и колледжи в тот же период должны «обеспечить реализацию образовательных программ с использованием дистанционных технологий».

На сегодняшний день на Ставрополье от коронавируса скончались 422 человека. За последние сутки жертвами болезни стали еще четыре пациента.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе достигло 21085. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 195 человек.