27 тысяч школьников Ставрополя привили от гриппа

В школах Ставрополя отчитались о том, как проходит вакцинация от гриппа. От инфекции привились 27472 школьников и еще 2741 работник. Большая часть сотрудников - 76% - провакцинировались, передает пресс-служба администрации города.

Кроме того, специалисты сделали укол от гриппа 7842 воспитанникам детских садов. От вируса привили также 3047 человек, работающих с ними. Это 81% от всего состава сотрудников ДОО Ставрополя.

- В этом году головной боли врачам добавила пандемия коронавируса. Поэтому массовая иммунизация играет особенно важную роль. И хотя вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, прививку стоит делать - в случае заражения COVID-19 другие инфекции могут осложнить течение болезни, - сказано в сообщении мэрии.