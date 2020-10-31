Жителей Ставрополя возмутила "мажорская парковка" BMW X6

Фото: city_26

В Ставрополе владелец BMW X6 нагло припарковал свою машину на газоне. Жильцы дома, у которого стоит автомобиль, решили достучаться до водителя через социальные сети. Известно, что кадр сделан на улице Рогожникова, около дома №3.

- Такой наглости мы еще не видели, - гласит подпись к фотографии.

Пользователи сети разделяют недовольство жильцов. Подобную парковку они назвали "мажорской", а хозяина иномарки - "автохамом". Некоторые просят публичных извинений, "чтобы другим было неповадно", и возмещения ущерба, если таковой был причинен двору.