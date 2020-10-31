На Ставрополье могут открыть уголовное дело после убийства собаки

В Буденновском городском округе Ставрополья могут завести уголовное дело после убийства собаки, сообщил глава города Андрей Соколов в социальных сетях.

Информацию о зверском убийстве разместили пользователи сети. Живодер расстрелял собаку на глазах детей. Жильцы дома, у которого произошел инцидент, опознали виновного. Соколов уверил, что действия человека попадают по статью "Жесткое обращение с животными".

- Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, [...] либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Этим делом займутся компетентные органы, - написал глава Буденновска.