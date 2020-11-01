Почти 200 человек заразились коронавирусом за сутки на Ставрополье

На Ставрополье за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло на 198 человек до21475 инфицированных жителей за все время пандемии. Число выздоровлений - 85. А всего - 16485. Вместе с этим еще четверо за прошедшие 24 часа скончались с подтверженным диагнозом COVID-19. С начала распространения коронавируса - уже 429 умерших. Поэтому губернатор Владимир Владимирович напомнил жителям края о смертельной опасности вируса. И подчеркнул, что продление осенних каникул в школах и возможность вернуться на дистанционный формат обучения для студентов - это мера профилактики. И родителям в этой связи стоит большое внимание уделять безопасности детей в плане здоровья вне учебных заведений.