Курорт «Мамисон» в Северной Осетии получил дополнительное финансирование

Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

В Северной Осетии утвердили график мероприятий по развитию всесезонного курорта «Мамисон» до 2024 года. То же касается протокола о дальнейшем развитии туристко-рекреационной особой экономической зоны республики. Соглашение подписали 1 ноября глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич.

Побывавший в республике глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал «Мамисон» якорным проектом и абсолютно уникальным местом:

- Сейчас главное, что при формировании бюджета на 2021-2023 годы Правительство России выделило дополнительное финансирование на проект. По поручению Президента страны Владимира Путина регион получит 6,4 млрд рублей на строительство первого этапа курорта. Важно и то, чтобы в проект вкладывались инвесторы. На сегодняшний день объем потенциальных инвестиций, вложенных в эти долины, составляет 10 млрд рублей.

На начальном этапе строительства горнолыжного курорта появятся около 2 тысяч мест размещения туристов, более 30 км трасс и 3 канатные дороги. Планируется, что «Мамисон» станет на Северном Кавказе дополнительной «точкой притяжения» международного уровня и будет привлекать туристов не только рекреационным потенциалом, активным отдыхом, зимними видами спорта и лечебными водами, но и памятниками истории и культуры. Всего на территории курорта расположены 47 объектов культурного наследия федерального значения. Запланирована реставрация 36 памятников культурного наследия.

На встрече с главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым министр Максим Решетников отметил большую работу, проведенную республиканскими властями за последние годы, что сегодня, по его мнению, является еще одним аргументом для обоснованного выделения дополнительных средств на развитие региона.