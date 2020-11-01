В Карачаево-Черкесии обсудили развитие курорта "Архыз"

Фото: пресс-служба главы КЧР

В Карачаево-Черкесии с рабочим визитом побывал министр экономического развития России Максим Решетников с первым заместителем Михаилом Бабичем. Вместе с главой республики Рашидом Темрезовым и руководителем "КСК" высокопоставленные гости обсудили дальнейшее развитие курортов КЧР, оценив сегодняшний "Архыз", в частности объекты в туристических деревнях "Романтик" и "Лунная Поляна".

На встрече говорили не только о расширении горнолыжной инфраструктуры с открытием новых трасс и подъемников, но о строительстве новых гостиниц, обустройстве экологических пеших маршрутов и мест для досуга, отдыха и спортивного туризма. Как рассказали в пресс-службе главы Карачаево-Черкесии, до 2025 года планируется расширить зоны катания в туристической деревне Дукка. И в период с 2020 по 2021 год строятся три канатные дороги протяженностью 5,5 км и пропускной способностью 5,2 тысяч человек в час. Две планируется сдать уже в конце текущего года.

Говоря о развитии Архыза, министр Максим Решетников высоко оценил достигнутые результаты.

- Проект Архыз - принципиально новый по своей компоновке, подходу, комплексности и масштабам. Этот проект уже работает в плюс, имеет самостоятельные ресурсы для развития. Уже 400 тысяч человек сюда ежегодно приезжает и цифры роста двузначные – до 20% прироста ожидается по итогам года. Очевидно, что и дальше эти цифры будут расти. Очень важно, что курорт становится не только зимним, но и круглогодичным. Очень важно, что здесь уже напрямую создано тысячу рабочих мест, а если учитывать малый и средний бизнес, который задействован, то значительно больше,- дал высокую оценку курорту министр экономического развития России.

В свою очередь, глава Карачаево-Черкесии привел ВТРК "Архыз" в качестве примера успешной реализации инвестиционного проекта.

- Курорт ежегодно стабильно демонстрирует рост турпотока и создает мультипликационный эффект и для смежных отрасли экономики. Сегодня в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малыи и среднии бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места. Наша задача создать такие же успешные, по настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики: сельском хозяйстве и промышленности,- написал Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы комплексного развития горнолыжного курорта Домбай, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.