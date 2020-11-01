Умер 56-летний главврач Дагестанского центра медицины катастроф

Фото: Минздрав РД

В Дагестане на 57 году жизни после продолжительной болезни умер главный врач Республиканского центра медицины катастроф Махмуд Карамирзаев. Трагическое сообщение опубликовало министерство здравоохранения РД.

- Его уход из жизни – утрата для всего профессионального медицинского сообщества. Знания, опыт и человеческие качества Махмуда Исханпашаевича, всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, его жизненный путь – пример преданности профессии и любви к людям, - сказано на сайте ведомства.

Махмуд Карамирзаев закончил Саратовский государственный медицинский институт, военно-медицинский факультет по специальности «лечебное дело». В 1999 году его назначили начальником военного госпиталя МО РФ, в 2007 году стал заместителем главного врача станции СМП по лечебной работе Московской областной станции скорой медицинской помощи.

В минувшем году доктор вернулся на малую родину. В январе 2019 года возглавил Казбековскую Центральную районную больницу, а в ноябре стал главным врачом Дагестанского центра медицины катастроф.