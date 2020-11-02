Двух руководителей «Газпром межрегионгаз Ставрополь» задержали при получении взятки

Павел Гриднев и Сергей Харьков. Фото: личные страницы героев публикации в соцсети

Стало известно о задержании заместителя генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и исполнительного директора «Минераловодской газовой компании Сергея Харькова.

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах, оба подозреваются в получении взятки за решение бизнес-вопросов и были пойманы с поличным при передаче части денег в размере 200 тысяч рублей. Что касается полной суммы, речь идет о 2 миллионах. Ведется расследование.

Факт задержания подтвердили и в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь», где также отметили, что с сегодняшнего дня, 2 ноября, Павел Гриднев в отпуске.