В Пятигорске мужчина ответит за получение взятки от военнослужащего

В Пятигорске 33-летний мужчина подозревается в посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 15 июля подозреваемый получил от своего знакомого военнослужащего, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 300 тысяч рублей за содействие в решении вопроса о присвоении этому военнослужащему категории «не годен к военной службе».

Следователь изучил собранные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.