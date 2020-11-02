На Ставрополье до 4 тысяч увеличат число коек для больных коронавирусом

На Ставрополье до четырех тысяч увеличат число коек для больных коронавирусом. Причем, как рассказали в министерстве здравоохранения региона, только врач принимает решение о госпитализации пациента, зараженного коронавирусной инфекцией.

Есть несколько факторов, от которых зависит это решение. Например, наличие свободной койки в медучреждении и состояние больного. Если врач решит, что пациент нуждается в госпитализации, его доставят в больницу, где ставропольцу окажут необходимую помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что карантинные мероприятия завершены в отношении 82600 человек – они сняты с медицинского наблюдения.

Остаются под наблюдением врачей в стационаре и на дому в самоизоляции 11499 человек.

Лечение в стационаре получают 1514 пациентов с установленным Covid-19: у 198 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 36 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 747 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.