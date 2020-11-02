Губернатор Ставрополья поручил обеспечить лекарствами пациентов, лечащихся на дому

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждена ситуация в сфере здравоохранения региона. По информации краевого Минздрава, до конца этого месяца на Ставрополье развернут еще 485 дополнительных инфекционных коек для пациентов с COVID-19. Дополнительный коечный резерв будет создан на базе лечебных учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. В общей сложности емкость специализированного коечного фонда для пациентов данного профиля увеличится до 4 тысяч мест.

Владимир Владимиров также обратил особое внимание на ситуацию с обеспеченностью аптечной сети Ставрополья рядом лекарственных препаратов. Губернатор поручил министерству здравоохранения края вместе с главами муниципальных образований держать обстановку на постоянном контроле и оперативно реагировать на поступающие сигналы о дефиците отдельных препаратов.

– Поступают обращения от жителей края по поводу невозможности приобрести тот или иной препарат. Прошу внимательно разобраться с каждым таким случаем, выяснить причину и принять меры, чтобы необходимые для людей лекарства были доступны, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Также губернатор дал поручение по обеспечению бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.

Напомним, соответствующее решение было принято президентом России, после чего Правительство РФ в регионы страны направило средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19.

Как прозвучало в докладе министра здравоохранения края Владимира Колесникова, для Ставрополья на эти цели предусмотрено 105 миллионов рублей.

Для оказания медицинской помощи пациентам с легкой и средней формой коронавирусной инфекции разработаны 4 схемы лечения, которые применяются на дому. В соответствии с ними пациентам будут назначаться препараты, которые по рецепту врача можно будет получить бесплатно.