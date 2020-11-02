Вакцинация от сезонного гриппа охватит 60 % населения Ставрополья

Вакцина против гриппа не позволит сезонным заболеваниям перерасти в эпидемию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На брифинге в краевом правительстве заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая затронула ряд важных вопросов, волнующих ставропольцев. Один из них - прививочная кампания против гриппа.

В условиях сезонных респираторных заболеваний и продолжающейся пандемии коронавируса на Ставрополье продолжается прививочная кампания против гриппа. За весь период мы планируем провести вакцинацию не менее 60% жителей края.

На сегодняшний день привито 24,6% ставропольцев.

Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве. Прививочная кампания продолжается в поликлиниках по месту жительства пациентов в плановом режиме и охватывает как детей, так и взрослых, - рассказала Ольга Дроздецкая.

Вакцина против гриппа не позволит сезонным заболеваниям перерасти в эпидемию, подчеркнула заместитель главы краевого минздрава.