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Иномарка сбила школьника в центре Ставрополя

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
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Мальчика сбили в районе дома №42 по проспекту Карла Маркса

Мальчика сбили в районе дома №42 по проспекту Карла Маркса

Фото: СОЦСЕТИ

В центре Ставрополя иномарка сбила девятилетнего школьника. Мальчик переходил дорогу в районе нижнего рынка, по Карла Маркса. Несмотря на то, что пешеходный переход находится в 50 метрах, он побежал через дорогу в неположенном месте.

ДТП случилось вечером 31 октября в районе дома №42 по Карла Маркса. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Несмотря на травмы, состояние ребенка можно было назвать удовлетворительным, ему назначили апбулаторное лечение.

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