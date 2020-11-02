Иномарка сбила школьника в центре Ставрополя

Мальчика сбили в районе дома №42 по проспекту Карла Маркса Фото: СОЦСЕТИ

В центре Ставрополя иномарка сбила девятилетнего школьника. Мальчик переходил дорогу в районе нижнего рынка, по Карла Маркса. Несмотря на то, что пешеходный переход находится в 50 метрах, он побежал через дорогу в неположенном месте.

ДТП случилось вечером 31 октября в районе дома №42 по Карла Маркса. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Несмотря на травмы, состояние ребенка можно было назвать удовлетворительным, ему назначили апбулаторное лечение.