На Ставрополья мужчина во время ссоры зарезал своего сына

Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью

66-летний житель станицы Ессентукской Предгорного района Ставрополья подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла вечером 28 октября.

В одном из частных домов отец читал нравоучения своему 31-летнему сыну. Между родственниками из-за этого произошел конфликт.

Во время ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им сына. От полученных травм 31-летний ставрополец через непродолжительное время скончался в реанимационном отделении больницы.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.