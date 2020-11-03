В Невинномысске с крыши многоэтажки сняли малолетних руферов

В Невинномысске пользователи сети заметили детей, которые бродили по крыше многоэтажного дома. Малолетние руферы взобрались на самую высшую точку здания - на крышу котельной.

- Улица Гагарина, 53. А вы знаете, где гуляют ваши дети? - написал автор видео.

Очевидцы отметили, что дети гуляли на крыше больше получаса. После их сняли сотрудники управляющей компании, которые заявили, что не знаю, почему дверь на крышу не заперта. По их предположению, замок соврал кто-то из жильцов. После этого события установят новый.

Несмотря на разъяснение ситуации, у комментаторов остаются вопросы.

- Ужас! А где родители? Они же не понимают, как это опасно!

Но среди них нашлись те, кто не видит в поступке детей ничего постыдного.

- Как хорошо, что в нашем детстве не было телефонов! Вырастут приспособленными, здоровыми и сильными. А опасность существует всегда, главное - знать о ней. Думаю, они знали об этом.