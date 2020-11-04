Подросток из Ессентуков погиб в Азербайджане после обстрела

В Ессентуках мать 13-летнего подростка сообщила, что ее сын погиб в Азербайджане после обстрела. Ставропольчанка Анна Мехрабян попросила губернатора помочь с транспортировкой тела ее ребенка.

По словам женщины, сын гостил у тети в азербайджанском городе Гянджа. Одна из ракет во время обстрела попала в дом, из-за чего на мальчика обрушился потолок и его завалило камнями.

Ставропольского подростка в бессознательном состоянии доставили в больницу. Через некоторое время он умер.

— Я прошу помогите мне перевезти тело моего ребенка из города Гянджи в Ессентуки. В связи со сложившейся ситуацией это будет непросто, — заявила Мехрабян.

Женщина также рассказала, что мальчик около 2,5 года гостил у родственников отца в Азербайджане. Там же и похоронен папа подростка.

Ставрополец остался жить у дедушки с бабушкой, пошел в местную школу. А когда началась пандемия, выехать обратно на Ставрополье, оказалось непросто.