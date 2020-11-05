На Ставрополье поймали пьяного бесправника за рулем отцовской иномарки

В Апанасенковском районе наряд ДПС при патрулировании заметил машину, водитель которой при виде экипажа неожиданно начал разворачиваться.

На пустой автодороге резкие маневры вызвали подозрение, и сотрудники ГИБДД по громкой связи потребовали водителя остановиться.

За рулем автомобиля оказался 18-летний юноша с признаками опьянения, который не имел водительского удостоверения.

Молодой человек признался, что автомобиль принадлежит отцу, и он взял его покататься, заодно с друзьями употребили спиртное. От прохождения медицинского освидетельствования на месте он отказался.

Против молодого человека составили административный материал по статье: «Невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Водителю грозит штраф более 30 тысяч рублей, а также от 10 до 15 суток административного ареста. Машину поместили на специализированную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.