Суд принял иск на 33 млн рублей к дилеру Lada на Ставрополье

Арбитражный суд Ставропольского края принял иск на 33 млн рублей от ООО "РусНефтеТранс". Ответчиком стал региональный дилер Lada "КавВАЗинтерСервис", следует из материалов дела.

Компания хочет взыскать 33,7 млн рублей из-за срыва поставок товара. Из них за "необоснованное обогащение" - 19,9 млн рублей, за "отказ от поставки товара" - 12,4 млн, за неустойку - почти миллион, за "использование чужих денег" - почти 400 тысяч. Детали спора пока не известны.

Предварительное судебное заседание пройдет 7 ноября.