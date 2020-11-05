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Общество

Суд принял иск на 33 млн рублей к дилеру Lada на Ставрополье

Первое слушание пройдет уже 7 ноября
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Арбитражный суд Ставропольского края принял иск на 33 млн рублей от ООО "РусНефтеТранс". Ответчиком стал региональный дилер Lada "КавВАЗинтерСервис", следует из материалов дела.

Компания хочет взыскать 33,7 млн рублей из-за срыва поставок товара. Из них за "необоснованное обогащение" - 19,9 млн рублей, за "отказ от поставки товара" - 12,4 млн, за неустойку - почти миллион, за "использование чужих денег" - почти 400 тысяч. Детали спора пока не известны.

Предварительное судебное заседание пройдет 7 ноября.