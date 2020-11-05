На Ставрополье построят новую школу на 775 мест

Здание школы разделят на отдельные блоки, где разместятся кабинеты и просторные холлы, столовая на 275 мест

Трехэтажное образовательное учреждение появится в селе Краснокумском Георгиевского городского округа в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие образования».

Здание школы разделят на отдельные блоки, где разместятся кабинеты и просторные холлы, столовая на 275 мест, актовый и тренажерный залы, справочно-информационный центр, зона с кабинами для индивидуальных занятий.

Кроме того, в учреждении будут созданы спальни-игровые для детей начальных классов, помещения для групп продленного дня, медпункт, два спортзала.