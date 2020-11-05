Жительница Ставрополья перевела телефонному аферисту почти 1 млн рублей

Жительнице Буденновского района позвонил мужчина и предложил получить компенсацию за некачественные, ранее приобретенные биологически активные добавки.

Злоумышленник под предлогом оплаты оказываемых услуг убедил доверчивую ставропольчанку перевести на указанный счет 950 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция Ставрополья призывает гостей и жителей региона быть предельно бдительными! Не доверяйте незнакомцам, не переводите им деньги, не отправляйте коды из СМС-сообщений! Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона).