На Ставрополье в частном доме прогремел взрыв

В Туркменском районе в частном доме прогремел взрыв, сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Фото: ПАСС СК

3 ноября из села Камбулат пришло сообщение о взрыве, который не на шутку напугал местных жителей. От хлопка обрушились перекрытия и кровля дома. Кроме того, загорелся деревянный объект на 60 квадратных метров. Пожар погасили.

- Когда мы приехали, то увидели, что от здания почти ничего не осталось. Пристройка, прилегающая к жилому помещению, полностью рухнула. Боковая стена дома обрушилась на территорию соседей, - рассказывает пожарный части №166 Дмитрий Петренко.

Пострадал хозяин строений. Из-под завалов его вытащили соседи. Согласно предварительному осмотру, у мужчины сотрясение и повреждение переносицы. Его увезли в больницу, чтобы поставить точный диагноз.

- Предположительно, взрыв мог произойти из-за неаккуратного обращения с горючими веществами. Точная причина произошедшего выясняется, - сказано в сообщении.