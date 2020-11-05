Новые ограничения введут в Северной Осетии из-за коронавируса

Главный санитарный врач Северной Осетии заявил о необходимости новых ограничений из-за коронавируса. На совещании оперативного штаба под председательством главы РСО-Алания Вячеслава Битарова руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северной Осетии Алан Тибилов сказал, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшается. Поэтому республиканский Роспотребнадзор совместно с местным министерством здравоохранения разработают дополнительные рекомендации по новым ограничениям. Об этом рассказали в оперативном штабе РСО-Алания.