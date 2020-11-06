На Ставрополье водителей предупредили об аварийности на дорогах из-за сильного тумана

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

На Ставрополье установились неблагоприятные погодные условия. В ночные и утренние часы наблюдается туман. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ставропольских водителей предупредили об аварийности на дорогах из-за сильного тумана. Так, за последние сутки в крае по этой причине произошло несколько ДТП.

Одна из аварий случилась 5 ноября, около 19:30, на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Шпаковском районе. Водитель автомобиля Лада Приора не учел погодные условия в виде тумана, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой ГАЗелью.

От полученных травм скончался пассажир Приоры. Оба водителя и пассажир ГАЗели доставлены в больницу.

За рулем Приоры находился 28-летний житель Туркменского района, при госпитализации произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.