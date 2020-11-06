На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса превысило 17,7 тысячи

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 207 человек. Победить болезнь смогли 354 пациента.

За прошлый день скончались еще трое. За весь период пандемии коронавирусом заболели 22 494 ставропольцев, справились с болезнью 17 709 человек.

Жертвами инфекции стали 448. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Заболевшим оказывается медицинская помощь. Но, к сожалению, инфекцию пока победить непросто. И в отдельных случаях заболевание продолжает уносить жизни. Лучшей защитой от вируса все еще остается профилактика и ответственное отношение к собственному здоровью и благополучию окружающих. Соблюдайте меры безопасности. Берегите себя и не болейте, - обратился к землякам Владимир Владимиров.