После борьбы с "грязными группами" в Дагестане открыли первое уголовное дело

Иллюстративное фото Фото: "КП" Архив

В Дагестане возбудили первое уголовное дело после борьбы с "грязными группами". Фигурантом стал 29-летний житель Хасавюртовского района, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Известно, что в сентябре подозреваемый распространял обнаженные фотографии потерпевшей через социальные сети. Молодому человеку вменяют статью "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

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