На взятке поймали замглавы администрации Невинномысска Бондаренко

Олег Бондаренко

По информации источника "КП" в правоохранительных органах, на Ставрополье задержали руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, заместителя главы администрации Невинномысска Олега Бондаренко при получении помеченных люминесцентной краской денег в размере 500 тысяч рублей. Есть сведения, что также задержали управляющего по делам думы краевого центра Евгения Аладина.

Фото с места проведения оперативных действий

С февраля 2009 года Олег Бондаренко был ведущим специалистом, а потом и главным специалистом комитета по управлению муниципальным имуществом Ставрополя. Год чиновник пробыл замруководителя отдела нежилых помещений комитета по управлению муниципальным имуществом краевого центра и еще один — заместителем. Потом стал руководителем МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» Михайловска. А в 2016 году — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невинномысска.