За сутки коронавирус выявили у 201 ставропольца

Коронавирус выявлен у 201 жителя Ставрополья за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки положительный анализ на коронавирусную инфекцию получил 201 житель Ставропольского края. Один пациент скончался, 265 выписано. Последние новости по распространению COVDI-19 сообщил губернатор Владимиров.

По данным главы региона, на Ставрополье продолжают наращиваться темпы тестирования. Политик отметил, что за пандемию сделано более 770 тысяч тестов. Охваты тестированием, как и мощность лабораторий будет только расти, что поможет лучше выявлять и лечить болезнь.

Опубликована и полная статистика за всю пандемию. Коронавирусом заразилось уже 22 695 ставропольцев. Из них 17 974 человека вылечились. К сожалению, зафиксировано уже 449 летальных исходов.