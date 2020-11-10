Три человека скончались на Ставрополье от коронавируса за сутки

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще три человека. Всего за время пандемии жертвами болезни стали 456 ставропольцев.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки коронавирусом заболело еще 204 человека.

Всего диагноз зафиксирован у 23319 жителей региона. Победить болезнь смогли 18359. А за последние сутки выздоровели еще 250 человек.

- Важно помнить, что лучший способ предотвратить заражение — это профилактика. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности. Позаботьтесь о сохранении своего здоровья и о благополучии тех, кто вам дорог. Берегите себя и не болейте!- обратился губернатор Ставрополья к землякам.