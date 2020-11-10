Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Умер глава Ипатовского городского округа Ставрополья Сергей Борисович Савченко. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, с которой боролся до последнего дня. Об этом сегодня, 10 ноября сообщил губернатор Ставрополья.

- Мы потеряли хорошего человека с открытой душой, неравнодушного к проблемам и заботам своих земляков. Коренной ставропольчанин, он много лет посвятил родному краю, - отметил Владимир Владимиров. Сергей Борисович с 2014 года трудился в Ипатовской администрации. 5 лет возглавлял район, а затем округ.

- Мы сохраним о Сергее Борисовиче Савченко самую светлую память. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - обратился к родственникам умершего глава региона.