Минприроды оштрафовали мэрию Ставрополя за сброс сточных вод

Минприроды Ставрополья после обращений граждан выявил факт сброса сточных вод в реку Мамайка. Нарушителем оказалась мэрия Ставрополя, передает пресс-служба ведомства.

Специалисты министерства провели экспертизу и выявили, что водохозяйственные и водоохранные сооружения использовались не по правилам. Сброс сточных вод осуществлялся недалеко от улицы Комсонавтов.

- В конце октября текущего года виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 8.15 КоАП РФ в виде штрафа. Также администрации города Ставрополя выдано предписание, - сказано в сообщении ведомства.

Мэрии надо зарегистрировать ливневую канализацию, которая проходит по улице Тухачевского от Пирогова до выпуска в Мамайку, и через суд забрать ее в муниципальную собственность.