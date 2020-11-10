На Ставрополье из-за коронавируса могут ограничить работу общепита в ночное время

Напомним, на сегодняшний день число умерших от коронавируса достигло 459. За последние сутки скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Владимир Владимиров поручил проработать механизмы для приостановки деятельности развлекательных заведений и предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

По словам главы региона, предложения должны быть внесены в течение ближайшей недели.

Краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта поручено рассмотреть возможности изменения режима работы общественного транспорта в муниципалитетах. Делается это, чтобы снизить нагрузку в часы пик, тем самым сократить риски передачи инфекции во время поездок.

- Еще одна важная задача – информирование. Поручил краевому Минздраву организовать работу постоянно действующей горячей линии по ситуации с коронавирусом. Технически для этого уже всё готово. Скоро линия начнет работу, - прокомментировал губернатор.

Напомним, на сегодняшний день число умерших от коронавируса достигло 459. За последние сутки скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последний день число зараженных достигло 23319. Так, засутки коронавирусом заболело еще 204 жителя региона.