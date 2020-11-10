Жителю Ставрополья помогли вернуться в квартиру умершего брата

Жителю Георгиевского района помогли вселиться в родительскую квартиру. Об этом рассказала пресс-служба ФССП по Ставропольскому краю.

После смерти брата мужчина вернулся в город и хотел попасть в родной дом. Но супруга покойного выселила его, сменила замки и не отдала имущество. Мужчина обратился в суд, который учел, что истец платил по коммунальным счетам и получил права на квартиру еще раньше женщины. Решением суда было принято вселить гражданина в квартиру.

- Судебные приставы уведомили гражданку о возбуждении исполнительного производства и разъяснили ей все возможные последствия неисполнения решения суда. Должница передала ключи мужчине от двухкомнатной квартиры, - сказано в сообщении ФССП по Ставрополью.