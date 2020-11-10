Мэр Дербента досрочно ушел с поста градоначальника

Хизри Абакаров досрочно сложил полномочия мэра Дербента. Чиновник переходит на работу в Правительство Дагестана, сообщил он в социальных сетях.

- Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа «город Дербент». Я вас не покидаю, буду регулярно приезжать, - написал Абакаров.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил его государственным секретарем Республики Дагестан. Обязанности мэра будет исполнять первый заместитель главы администрации Рустамбек Пирмагомедов.