Губернатор прокомментировал смерть главы Ипатовского горокруга от асфиксии

Губернатор Владимир Владимиров отреагировал на сообщение о возбуждении уголовного дела после смерти главы Ипатовского городского округа Сергея Савченко. Свое мнение политик высказал в социальных сетях.

10 октября глава Ставрополья сообщил, что Савченко умер после долгой борьбы с болезнью. Вечером того же дня стало известно, что чиновник умер от "механической асфиксии". По факту возбуждено уголовное дело, за ходом расследования которого следит глава СКР по СК Игорь Иванов.

- К сожалению, сегодняшний день продолжает приносить тяжелые вести. [...] На месте работают следователи. Убежден, что правоохранители полностью разберутся во всех обстоятельствах и установят истину. Слежу за ситуацией, - написал Владимиров.

Сергей Савченко пришел в администрацию Ипатовского городского округа в 2014 году. За работу на предприятиях края мужчина получил Героя труда Ставрополья.