На Ставрополье 14-летний скутерист погиб в аварии

Инцидент произошел в Новопавловске, 10 ноября, в 16:00, на перекрестке улиц Дзержинского и Белинского.

Там 14-летний скутерист выехал со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Hyundai Solaris и врезался в него. В результате столкновения подросток скончался на месте. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью, защитного мотошлема на парне не было.

Как оказалось, школьник взял скутер у друга, чтобы прокатиться. В силу возраста водительских прав у подростка не было.

За рулем иномарки находился 56-летний местный житель. В момент ДТП мужчина был трезв. На месте происшествия работают наряды ДПС. Они устанавливают степень ответственности участников происшествия.

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