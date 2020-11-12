СКР возбудил уголовное дело по факту смерти ставропольца после нападения собаки

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произршел вечером 5 ноября в хуторе Вязники Шпаковского района Ставрополья. На возврашавшегося с работы домой 58-летнего мужчину напала собака бойцовской породы.

Пострадавшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По предварительным данным, собака содержалась на территории одного из промышленных объектов хутора Вязники. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователь собирает необходимые доказательства.