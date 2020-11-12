Главу муфтията Ставрополья переизбрали на пять лет

На Ставрополье прошел съезд мусульман, на котором избрали главу регионального муфтията. Прежний руководитель Мухаммад-хаджи Рахимов пошел на новый срок, следует из материалов организации.

На съезде присутствовали председатель Духовного управления Карачаево-Черкесской республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев и председатель Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко. Оба отметили прежние заслуги Рахимова на посту главы муфтията.

- С самого начала основания муфтията мы выбрали путь продвижения в обществе истинных исламских ценностей, которые будут способствовать гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, установлению мирных, добрососедских отношений и профилактике религиозного экстремизма, - выступил Рахимов.

Мужчину выбрали на пост руководителя единогласно.