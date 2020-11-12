Из-за коронавируса подросткам запретили гулять по ТРЦ Ставрополья

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Власти Ставрополья запретили подросткам гулять по торговым центрам без родителей. Мера связана с ограничительными мерами по коронавирусу, следует из постановления губернатора.

- Запретить в период действия режима повышенной готовности нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет, в зданиях, строениях, сооружения, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных досуговых заведениях без сопровождения родителей или иных законных представителей, - сказано в документе.

О том, что запрет целесообразен, говорила в пятницу заместитель главы Роспотребнадзора по Ставрополью Наталья Шаповалова.

- Родители, обратите внимание на детей. Мы считаем, что во время каникул они должны максимально находиться дома либо на прогулке около дома. Запрет на посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождение взрослых я считаю целесообразным. Цель продления каникул - разобщение детей, - сказала Шаповалова.

Роспотребнадзор внес предложение губернатору Ставрополья. Его приняли, снизив возраст до 14 лет.