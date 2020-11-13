На Ставрополье в «ковидном» госпитале вылечили 85-летнюю пациентку с поражением легких 97%

Женщина 45 дней была подключена к аппарату ИВЛ

Пятигорским врачам удалось вылечить от коронавируса 85-летнюю пациентку, у которой было поражено 97% легких. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава края.

Там же и добавили, что пенсионерка проходила лечение в ковидном госпитале в Пятигорске. При госпитализации поражение легких составляло 65%, она 45 дней была подключена к аппарату ИВЛ.

Также у пациентки диагностировали сердечнуб недостаточность, сахарный диабет и даже инсулинозависимость.

— Все это создавало угрозу жизни, но наши врачи справились, — прокомментировал главврач Игорь Лобач.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врач «красной зоны» пятигорской городской больницы рассказала, как изменились симптомы коронавируса. Также медик сообщила, что ставропольские врачи за период пандемии научились по клиническим признакам определять, какие препараты нужны пациенту, а какие лучше отменить.

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