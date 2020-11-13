Мэр Кисловодска Курбатов сообщил о своем заражении COVID-19

Мэр города Кисловодск Александр Курбатов рассказал о своем заражении коронавирусом. Лечение он проходит амбулаторно.

- Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно, - написал Курбатов.

Чиновник сдал повторный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

- В целом состояние нормальное. Если в понедельник будет такой же результат, то к середине недели приступлю к работе в обычном режиме, - сказано в сообщении.

По состоянию на 13 ноября в Ставропольском крае заразились 23952 человек. Выздоровели 19247 пациентов, 417 - умерли. В Кисловодске известно о 1042 заболевших, 863 выздоровевших и шесть скончавшихся.