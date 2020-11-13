Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает о первом снеге и гололедице на следующей неделе

По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых «мелких ДТП» Фото: архив "КП"

По прогнозам синоптиков, первый снег на Ставрополье ожидается в середине следующей недели.

Во вторник вечером 17 ноября температура воздуха опустятся до минус 2-3 градусов, выпадут осадки в виде снега, как следствие, может возникнуть гололедица на дорожном покрытии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует водителям срочно «переобуть» свои автомобили в зимний вариант шин.

По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых «мелких ДТП».

Чтобы первый снег не привел ко «дню жестянщика», необходимо заранее подготовить машину.

Кроме резины, водителям рекомендуется проверить техническое состояние авто, наличие стеклоомывающей жидкости, исправность внешних световых приборов, тормозной системы и системы обдува стекол.