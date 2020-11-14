На Ставрополье убийце семьи грозит пожизненный срок

На Ставрополье будут судить убийцу, которому удалось более 20 лет скрываться от следствия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2000 года в хуторе Воровском Новоалександровского района. Тогда злоумышленник «пошел на дело» с тремя соучастниками. Преступники пробрались в дом ночью.

Членам семьи злоумышленники нанесли многочисленные удары монтировкой и обрезом ружья. После этого они похитили 7,5 тысяч рублей, две бутылки с шампанским и вином, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли.

Забрав все это, преступники подожгли дом и скрылись.

Тогда правоохранителям удалось задержать только троих подозреваемых. В 2001 году их приговорили к длительным срокам: одного — к 20 годам лишения свободы, двух — к 22 годам.

Четвертого злоумышленника удалось отыскать спустя 20 лет. Его нашли в апреле этого года в Ставрополе, где мужчина проживал под другой фамилией. Сейчас злоумышленник арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.